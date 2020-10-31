昨有一聲稱是燦烈的朋友者，發文指燦烈「東窗事發」是「報應」，這位「朋友」稱是透過伯賢認識燦烈，但伯賢昨日否認認識該位「朋友」。
燦烈遭EXO粉絲要求退團
昨有一聲稱是燦烈的朋友者，發文指燦烈「東窗事發」是「報應」，這位「朋友」稱是透過伯賢認識燦烈，但伯賢昨日否認認識該位「朋友」。
凍資逾萬三億 破紀錄封「雙冠王」 全城155萬人瘋搶螞蟻
「世紀新股」螞蟻科技集團不負眾望，奪得港股IPO「雙冠王」。螞蟻昨日截止招股，據消息人士指，螞蟻集團公開發售合共有約一百五十五萬人認購，凍結資金超過一萬三千億元，平均每份認購申請涉及認購金額接近八十四...
2020-10-31
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中央財經委：中美徹底脫鈎不現實 強調「不畏浮雲遮望眼」
中共中央昨日舉行介紹五中全會精神的記者會，會中解釋「國內大循環、國內國際雙循環」的策略，並指出中美徹底脫鈎不現實。這次與會領導包括中宣部常務副部長王曉暉、中央政策研究室主任江金權，中央財經委員會辦公室...
2020-10-31
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拜登稱當選後進一步加強韓美關係
美國大選進入白熱化，除正常拉票活動外，美國民主黨總統候選人拜登更打「國際牌」，拜登在韓聯社發表署名文章，表明一旦當選，將進一步加強韓美同盟關係，維護東亞等地區和平，不會用撤出駐韓美軍這種鹵莽的威脅，敲...
2020-10-31
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柏傲莊II入場價572萬
新世界及港鐵旗下的港鐵大圍站項目柏傲莊I，兩輪銷售均成功沽清，現只餘下少量特色戶待推，發展商趁勢極速推出項目第2期柏傲莊II應市，首批337伙包括開放式至三房戶，最平折實572.8萬入場。 新世界發...
2020-10-31
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美期急瀉拖累 恒指挫479點
美股期貨於亞洲時段急跌，恒指午後走勢顯著轉弱，一度急插556點，最終收報24107點，急挫479點，全周四個交易日累瀉811點，成交額急增至1517億元。不過全個10月合計，恒指仍漲648點。 受外圍...
2020-10-31
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迪布尼撐起鋒線 藍月小勝劈「錫」
曼城中場奇雲迪布尼傷瘉復出後，立即在上仗歐聯交出兩次助攻率隊大勝馬賽，今晚回歸英超作客倒數第二的錫菲聯，勢可領軍再取三分。然而藍月正鬧前鋒荒，加上他們去季聯賽兩循環鬥錫菲聯都只能小勝，今仗讓兩球「太辣」，捧讓球主客和「主勝」方為上算。（Now621台今晚8:30直播） 奇雲迪布尼在十月初的國際賽期拉傷肌肉，到上輪英超才復出後備披甲，未能扭轉球隊作客1:1賽和韋斯咸的賽果。此子上仗歐聯復任正選，即交出兩次助攻領軍三球大勝作東的馬賽，他賽後矢言：「很開心可以重返球場，並為球隊帶來貢獻。雖然不少對手已適應己隊踢法，但我們會繼續踢出風格。」 志偉耶穌齊養傷 雖然藍月有這位比利時中場...
2020-10-31
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銀屑病關注日釋疑
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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入行20年做樂壇新丁 未婚妻張寶兒填詞講心唔講金 袁偉豪：我成條命都畀咗佢
袁偉豪（Ben）最近繼宣佈一年前已向張寶兒求婚成功後，再度宣佈「有喜」，跟張寶兒（Bowie）心血結晶已經面世，所講的是Ben 入行逾20年做樂壇新丁，首次推出親自作曲的新歌《你與你的另一半》，未婚妻...
2020-10-31
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好好過日子——家輝來電
那天在樓下茶餐廳吃下午茶，想起以前許多朋友在這裏出現，其中一個是梁家輝，那時候他一對雙胞胎女兒在附近讀幼兒園，他常常接送。在等女兒放學的時候，就會跟一些學生家長坐在茶餐廳喝咖啡，那幾個師奶喜歡打羽毛球，熱情邀請，盛情難卻，家輝那時候，常在羽毛球場上跟師奶們奔來跑去。我的小說《黑社會爸爸》裏有一段黑社會大哥跟女兒同學的媽媽們打羽毛球的情節，靈感便來自於此。 正想得出神，電話鈴響，一看來電者，竟然就是梁家輝，世事巧起來真的鬼使神差。 我跟家輝說，我們大概有一百年沒見了，今天剛想起你，電話就來了。是不是最近見有認識的人死了，打個電話來看看我還在不在？家輝笑說，一百年沒見了，你還這...
2020-10-31
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馬場浮世繪——徐雨石要贏馬賀壽
昨日是練馬師徐雨石六十歲生日，不過他早上照常到場督操，相當敬業。過去幾季他在自己生日前後的賽馬日，都能夠交出頭馬，例如上季他便在生日之後的賽馬日，憑「清新動力」交出頭馬，今季亦不例外，上周三晚他便以「豹子膽」交出頭馬，本周日他八匹上陣馬亦有分量，「箭神寶」、「電訊火箭」和「好友利」等駒均有機會為他贏馬賀壽。 馬場浮世繪
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