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燦烈遭EXO粉絲要求退團

2020-10-31 列印
■燦烈被爆醜聞後激嬲不少粉絲。網上圖片
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　　人氣韓國男子團EXO成員燦烈，前日被聲稱是其「前女友」者爆料，指他在拍拖三年間，與不同女子出軌偷食逾10次！有EXO的粉絲網發聲明稱，「絕不容忍被一個人帶來巨大傷害，強烈要求SM促燦烈盡快離開EXO」。

　　昨有一聲稱是燦烈的朋友者，發文指燦烈「東窗事發」是「報應」，這位「朋友」稱是透過伯賢認識燦烈，但伯賢昨日否認認識該位「朋友」。

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