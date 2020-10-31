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伊藤健太郎勢賠5億日圓

2020-10-31 列印
■伊藤昨日獲釋後開腔認錯及鞠躬道歉。網上圖片
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　　現年23歲的伊藤健太郎，日前在東京駕車涉撞傷電單車上一對男女不顧而去後被捕，昨日獲釋。據悉，伊藤受查時稱是因慌張而離開案發現場。

　　伊藤是今年上半年最多廣告合約的日本男星，新劇新片代言工作多籮籮，NHK電視台新劇決定刪剪他演出的鏡頭，估計伊藤因這次車禍毀形象，將要賠償約5億日圓（約3千萬港元）的違約金！

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