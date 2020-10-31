入行20年做樂壇新丁 未婚妻張寶兒填詞講心唔講金 袁偉豪：我成條命都畀咗佢

袁偉豪（Ben）最近繼宣佈一年前已向張寶兒求婚成功後，再度宣佈「有喜」，跟張寶兒（Bowie）心血結晶已經面世，所講的是Ben 入行逾20年做樂壇新丁，首次推出親自作曲的新歌《你與你的另一半》，未婚妻Bowie更幫手填詞，Ben講明完全冇畀錢，仲話自己「成條命都畀咗佢」，兩人講心唔講金。其實Ben一直有個歌手夢，只是多年來苦無機會實現，所以會好好珍惜今次機會，仲話會朝創作歌手路發展，唔排除同Bowie繼續合作，笑指對方已成為他的御用寫手。



撰文：杜淑霞



攝影：張詠森



場地：RedMR



紅人派對



自小Ben受父母薰陶好鍾意聽歌，對Classic Rock特別偏好，16歲初入行時更加有唱歌機會，可惜當時唱得勁差，又完全唔知規矩搞出笑料，「我入行時簽嘅經理人公司力圖，都有唱片部，當時只有16歲，佢哋都有帶我去錄音室試音，嗰次試音非常之難忘，簡直係笑死人，唱歌又唔得走音，試蘇永康嘅歌，跟住唱到一半仲揭歌詞，有啲紙聲，個音響師話你唔可以郁啲紙㗎喎！我即刻講對唔住。」



老闆撻着音樂癮



Ben之後雖然做歌手無緣，但對音樂熱誠一直冇減，除了一直有學結他，01年曾跟柯有倫、陳國坤等合組樂隊「Poet」。07年參加香港先生時更帶埋結他去面試，不過奪得冠軍加入TVB後，Ben已甚少機會再接觸音樂，「 平時唱歌機會靠登台唱Cover，音樂好似完全放棄咗，結他都冇彈。」突然兩年前Ben遇到現在的唱片公司老闆，令他再撻着音樂癮，「我唔想嘥咗呢次機會，唔想後悔，變咗喺好多層面上參與度好多，都搵我自己班底參與。希望大家高抬貴手,畀個機會睇吓我嘅作品，多多畀啲意見指教吓，睇吓有冇咩改善空間。」



得悉有機會圓歌手夢，Ben即時自資去買音樂器材同結他，將屋企窗台化身錄音室，先找回04、05年寫落的Demo，之後廢寢忘餐近10日加埋新創作。這段日子Bowie一直在他身邊，成為今次出任填詞人的契機，「嗰段時間佢睇住我做呢首音樂，到一做完出嚟，佢話『我冇嘢做你畀我寫吓』我話『你咪寫囉！』佢一寫完我一睇，犀利喎！都有料到喎！」歌詞亦得到跟Ben聯合監製新歌的Terry Chan認可。Ben趁機大讚未婚妻文筆好，「你睇佢IG就知㗎啦！佢文筆好好，因為我之前本相集，啲字都係佢寫，我表達我想寫啲乜，佢幫我執筆。」



擔心被飛去求婚



以創作歌手做目標的Ben，未來會嘗試不同音樂風格，除了跟原有班底合作外，亦想跟其他音樂人交流。問到會否繼續同Bowie合作，他就風騷說：「唔知㗎！如果我第日再有作品出到嚟，佢又寫到我又啱嘅，咁咪畀佢試吓囉！（御用填詞人？）係囉！都可以咁講，好似唔使錢咁樣請佢，係冇畀錢請佢嘅，我o依家係成條命畀咗佢，呢個價值唔係用錢去衡量。（佢填詞時你求婚未？）未嘅，如果係可能唔止呢段歌詞，或者呢首歌係我求完婚之後作都唔會係咁。」



談到向Bowie求婚，他坦言兩人拍拖3年感覺太自由自在，反而擔心會被飛，「我覺得再係咁自由自在，你就會好自在，到時人哋飛你，你唔好喊，我覺得都係時候要諗吓對方，係時候要諗吓對方嘅家人點睇，就心血來潮，諗到喺呢個時候結婚。」至於收埋求婚消息一年才公佈，他就解釋，「咁開心嘅嘢，恨不得影完嗰段片，story話畀全世界人知，但我哋都覺得過去一年唔係一個好適合嘅時候分享自己嘅嘢，我哋去post私人嘢都要好慎重去考慮，盡量跟番個潮流，唔想我哋嘅嘢畀人睇到唔開心，要搵個啱timing。」