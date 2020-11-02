獲施匡翹「帶挈」入住隔離營 ﻿謝高晉覺醒﻿﻿唔好浪費人生﻿

現年27歲，身高6呎3吋嘅謝高晉，從職業籃球員變身模特兒，再成為電影演員，今年更踩入樂壇，出埋新歌《仲夏日記》，唱出追夢理想。之前因為師姐施匡翹及經理人均確診新冠肺炎，「帶挈」他被列為緊密接觸者而需要入住駿洋邨隔離，此事令謝高晉有所覺悟，就係今日唔知聽日事，提醒他要盡力做好每件事，唔好浪費自己每分每秒。採訪：方騫平 攝影：譚壹致



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之前謝高晉喺《頭條娛樂》fb專頁開live，即席演繹處男作《仲夏日記》，新歌係描寫人生有唔同際遇，選擇咗就盡力做好，唔好後悔，希望從呢首歌帶出正能量。由普通唱吓歌，到真係做咗歌手，謝高晉好感激經理人Apple姐同埋老闆的栽培：「老闆要求好嚴格，記得首次入錄音室真係好緊張，因為咬字唔好，要逐句逐句咁執，結果錄足個幾月，試過錄到繃緊晒，冇晒精神，連Melody都轉埋，真係幾大挑戰。」



藝人籃球員同步發展



謝高晉16歲就代表香港打籃球賽，到18歲受傷患困擾被迫暫停籃球員生涯轉做演員：「當年真係處於人生交叉點，不過都慶幸有機會拍到電影《同班同學》及《大師兄》，直至去年再追夢喺澳門做返職業籃球員，到東南亞作賽，又參加內地真人騷《我要打籃球》晉身15強，暫時都想兩邊同時兼顧。」對於師姐施匡翹確診「帶挈」他增加了知名度，他即說：「我冇乜點諗，最重要身體健康，希望疫情快啲過，大家開開心心同健健康康，唔使帶口罩去見人。不過，今次真係感受到今日唔知聽日事，明明當日仲喺屋企，突然話翌日要入去隔離營，都唔知發生乜事，所以做人要盡力把握每分每秒，做好自己。」



