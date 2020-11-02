  • 2020年11月2日 星期一
  • 26º
  • 61%
熱門： 民主派張竹君秦煌欺凌特權法

日報新聞 > 娛樂

還人情債任亞姐嘉賓　蘇永康捐餐券為錢國偉做功德

2020-11-02 列印
■蘇永康身形暴脹，他笑言比高峰期已減了8至９磅。
■一眾亞姐以泳衣亮相。
Previous Next

　　蘇永康、鄧健泓昨晚為《2020亞洲小姐競選香港區總決賽》擔任表演嘉賓。蘇永康表示今次是收友情價幫亞視，因為亞視當年轉型OTT開台時，自己因病缺席表演，昨天狀態回勇來還人情。提到身形暴脹？蘇永康表示：「已經減咗8，9磅，我有做身體檢查，可以照嘅都照晒，非常唔錯，沒有三高，我仔得三歲咋，加上媽媽有直腸癌、爸爸也是癌症和錢國偉一樣，有家族癌史會注重健康。」

　　提到好友錢國偉離世，他稱已致電鼓勵錢太，早前到慈善活動時用錢國偉的名義捐出了200張齋菜餐券，為對方做功德。鄧健泓笑言首次做評審「奉旨目及女」，但太太石詠莉同行不敢亂望。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd