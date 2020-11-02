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方媛紥孖辮扮「月野兔」　周杰倫神還原「愛登士家庭」

2020-11-02 列印
■周杰倫與昆凌的《愛登士家庭》扮相，維妙維肖。
■方媛扮「月野兔」，少女味十足。
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　　一眾藝人前晚萬聖夜各有各精采，周杰倫、昆凌和一對仔女搵埋朋友齊以黑色喜劇《愛登士家庭》為主題，模仿電影海報姿勢、造型似到足，用心程度絕對滿分！而昆凌一頭超長直髮、蒼白臉色，配上血紅唇色及陰森眼神，同女主角Morticia扮相極似。

　　郭富城的太太方媛雖然已是兩女之母，但紥起孖辮扮美少女戰士「月野兔」依然少女味十足，難怪一眾網民留言讚她靚。至於周家蔚就相約鍾麗淇、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻等一班姊妹扮鬼扮馬慶祝，其中鍾麗淇換上孖寶兄弟「Luigi」全套裝束最有誠意。

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