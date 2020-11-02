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錢國偉12‧8設靈翌日出殯

2020-11-02 列印
■錢國偉下月8日設靈，遺體將火化。
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　　錢國偉於10月27日因胰臟癌病逝，享年59歲，遺孀陳宛蔚暨全體家屬及治喪委員會成員包括曾志偉、劉偉強、樂易玲、陳志雲、何麗全、鄭伊健、蒙嘉慧、錢嘉樂、譚玉瑛等昨日向傳媒發出通告，表示錢國偉遺體已移送到沙田大圍寶福紀念館，並將於12月8日下午在該館寶福堂設靈，於翌日上午辭靈大殮，隨即出殯往大圍富山火葬場火化。大會為環保，建議如親友安排白事花圈懇請折現帛金。

　　至於花圈要求折現帛金，令外界猜測錢太經濟是否出現問題？治喪委員會回覆：「不會，我們行業的白事，大多是這樣做，我們目的一是想環保、二是想可以的話留多些現金給小朋友。」

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