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張智霖袁詠儀夫妻檔搵真銀

2020-11-02 列印
■袁詠儀難得開金口，拍住張智霖獻唱。
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　　袁詠儀和張智霖昨晚罕見以夫妻檔為內地一個晚會節目擔任表演嘉賓搵真銀，拖手合唱《想把我唱給你聽》。唱歌當然是難不到張智霖，但袁詠儀就顯得有點緊張，幸好有張智霖在身邊提點，她在社交平台分享表演時的照片，留言表示是初次獻唱，請大家多多關照。

　　而老公張智霖轉發時更對她信心十足，他留言：「和我還有點差距，繼續努力吧，期待你開個唱。」

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