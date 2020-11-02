﻿戶口試過得幾嚿水 入行10年靠一鋪性感彈起 張秀文唔敢隨便封胸

張秀文最近在新劇《木棘証人》，飾演羅仲謙（新名羅子溢）拍拖10年女友「Yuki」，貪慕虛榮後尾仲勾埋佬，雖然角色唔多討好，但秀文完全唔介意，寧願畀觀眾鬧佢死八婆總好過冇發揮。秀文好珍惜每個演出機會，只因2010年參加港姐奪亞軍入行後發展麻麻，試過頭幾年戶口得番幾嚿水搣住度日，到2015年憑藉三點式「壓胸」演出《超強選擇1分鐘》彈起，令她的機會同收入大增，所以就算唔想大家將焦點放在她性感上，依然唔敢隨便宣佈封胸，因為冇可能做到。



對於《木棘証人》的「Yuki」被形容為港女角色，秀文不禁為「她」平反，「所謂港女係我哋太有獨立思考，分析好多嘢諗好多嘢，對愛情若干年後，唔係盲目追求，對生活有一定要求，唔再好似細個咁童話式，個人變得現實咗。」雖然角色唔討好，但秀文預了畀人鬧，「可能會將你真人代入咗，你行過鬧你死八婆，但我唔會介意，反而我驚做完呢個角色冇機會去洗底就弊啦！就算畀人鬧都希望有更多角色。」



每個月等爆騷



秀文入行10年代表作欠奉，到15年憑藉三點式「壓胸」演出《超強選擇1分鐘》彈起，她坦承對於行性感，中間都有過掙扎，「當初性感、泳裝呢樣嘢令好多人注意我，我都開心嘅，確實嗰時自己唔係太多工作機會，咁大家呢種關注係令我突然多咗好多工作機會，令到好多人認識，不論係公司或者外面。」



學懂珍惜只因秀文試過節衣縮食的日子，「最霉，試過一個月得幾千蚊人工，強積金都唔使交嗰種，好痛苦㗎！每個月計住度住，睇住銀行戶口出糧未？爆騷未？一路未爆騷嘅時候，頭嗰8個月係好難捱㗎！尤其係臨近爆騷嗰兩、三個月，前面幾個月我都唔敢亂使錢，嗰幾月我都可以搣，但搣搣吓唔得啦！見住個銀行戶口由5位數到4位，第8個月4位變3位真係會諗，下個月再唔爆騷我死㗎啦！但通常好好彩喺下個月我就爆騷啦！（得番3位數點捱？）我係個幾未雨綢繆嘅人嚟，我又唔係好多消遣，用幾百蚊搣囉！搭車同返工咁。我本身都唔係食好多嘢，我好隨便食碗牛腩河都好OK，一日一餐囉！」



再拍拖望結婚



太難捱的日子，秀文甚至想過離開娛樂圈，「過咗兩、三年諗過不如轉行，但我唔係行動力咁快，入咗呢行有一定知名度，突然轉行唔係咁容易。」當然她最終冇離開，反而成為工作狂，「我連旅行都唔願去，我怕會錯失機會，成個生活工作佔咗我八至九成。」既然機會難得，令秀文更加唔會放棄性感，更難講明要封胸，「近呢幾年我會減低用呢件事去吸引注意，但有時啲晚裝真係唔通買樽領咩，好難完全話封胸，我自問做唔到完全封胸，所以冇提過呢個字眼，叫你唔去諗就會唔提身材呢樣嘢咩，咪自然地着適合我嘅衫，中間都好矛盾，既有利又有弊，唯有調整自己心情同時強化自己優點，有其他嘢吸引人。」



秀文自從去年跟前經理人Victor（仇耀斌）7年情玩完後，感情未有着落，但她坦承若再拍拖，期望能跟對方開花結果，「冇話好積極去搵，但內心係煎熬嘅，唔係恨拍拖，係想要一個安定嘅人，搵到就係嗰個可唔可以？我唔想再經歷多一次認識、熱戀、鬧交、分手，我希望對方就係結婚對象。」講到對象要求，她認為溝通最重要，「要搵一個控制到我情緒嘅人，因為我係好容易收埋自己，嬲我都唔會話畀你聽，但我個心會畫個正字，你都唔緊張我嘅一下，你都唔在乎我嘅一下。（前度係咪衰呢啲？）其實對我幾需要耐性，以前嗰啲（男友）會覺得好突然，點解嬲咗？可能我積咗好多個正字。我係好付出型，好遷就對方，少要求對方為我做嘢，但其實咁樣可能係錯。」



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



髮型：Kin Tam @ aveda x IL COLPO



化妝：Pinko.C



場地：馬哥孛羅香港酒店