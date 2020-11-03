  • 2020年11月3日 星期二
  • 22º
  • 69%
熱門： 民主派張竹君秦煌欺凌特權法

日報新聞 > 娛樂

張馨月回復索爆身形 ﻿林峯﻿﻿推BB車落力湊女﻿

2020-11-03 列印
■回復產前靚身材的張馨月暢飲珍奶。
■張馨月和林峯不忘晒恩愛。
■林峯小心看顧B女。
■張馨月趁好天氣湊女出街。
Previous Next

　　林峯與內地34D索模張馨月今年9月底，宣佈愛女出世，張馨月昨日貼出與老公推BB車外出的相片，可見林峯落力湊女情況，但仍未有分享愛女的容貌。

　　現年40歲的林峯，今年9月底宣佈老婆張馨月為他誕下一位女兒。索模出身的張馨月，產後半個月曾分享做倒立瑜伽動作照片，她昨日在社交網分享，兩夫妻在天朗氣清下，推BB車出街的照片和代表家庭的一家三口表情符號，相信BB車內為兩人的愛女。

　　相中的林峯夫妻甚關切BB車內情況，林峯慈父上身調節車篷，似怕陽光曬親愛女，亦見到張馨月坐月後成功修身，不經意晒苗條身材，D Cup上圍看來有增無減，難怪可以盡情暢飲大杯珍珠奶茶。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd