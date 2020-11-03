秦煌說體重近300磅是家族遺傳，有少少糖尿，7月初腰痛入院，醫生說或是肥膏影響神經所致勸他減肥，因此他「戒吃澱粉質，腰圍已減了7吋」！01年在深圳置業的秦煌居於當地，擬到深圳的醫院跟進治療，他在年初回港拍劇，因疫情未能回深圳。
跌裂膊骨唔使開刀 秦煌：腰圍已減7吋
秦煌說體重近300磅是家族遺傳，有少少糖尿，7月初腰痛入院，醫生說或是肥膏影響神經所致勸他減肥，因此他「戒吃澱粉質，腰圍已減了7吋」！01年在深圳置業的秦煌居於當地，擬到深圳的醫院跟進治療，他在年初回港拍劇，因疫情未能回深圳。
風筒灼男友下體 惡女重囚41月
初戀變虐打，施虐者被囚。大學一級榮譽畢業男子，兩年前在極速約會中邂逅比自己年長的保險女經紀，譜出姊弟戀。未料兩人因性事及置業爭拗，男方遭女友用風筒灼傷下體，又被滾水淋大腿。女經紀早前被裁定四項有意圖傷...
2020-11-03
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小米雙11首日銷售額 破40億人民幣
一年一度的雙十一首日銷售額公佈，截至十一月一日的下午十二時為止，小米中國區全平台的銷售金額破四十億人民幣。 內媒數據指，小米產品大受歡迎，手機類包攬京東、天貓、蘇寧易購三平台安卓手機銷量第一，而電視都斬獲京東、天貓、蘇寧易購銷量及銷售金額雙第一。 小米集團副總裁盧偉冰周日早上亦於微博上自豪發文︰「看了一下京東品牌單品實時排行榜，前十款中有八款是小米或Redmi的手機！」
2020-11-03
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盧卡申科：敢碰執法者 切斷他們雙手 白俄兩萬人上街警曾向天開槍
周日白俄羅斯再有上萬群眾上街進行反政府示威，白俄警方一度向天開槍示警，全日拘捕二百人。而總統盧卡申科仍拒絕辭職，更警告：「任何人若敢用手觸碰執法人員的身體，都會受到嚴懲，最低限度要切斷他們雙手。」逾兩...
2020-11-03
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飽覽市海雙景 寶雲山莊淺色闊廳佈置靈活
中半山寶雲山莊位處寶雲道頭段，且自設停車場及住客會所，位置及配套方便完善，亦可享優質景觀。以下走訪的4房1套放盤，實用面積2159方呎，全廳採淺色主調，且闊落見使，前排更有一列落地玻璃窗，讓住戶隨時飽...
2020-11-03
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金融市場觀望會否有大變 美大選衝刺 杜指升406點
美國今大選投票日，市場觀望，但由於上周美股調整及超賣，有趁低吸納盤支持，令美股昨晚開市回升，杜指早段上升234點報26736點，升幅0.9%。上周沽壓沉重的科技股納指，更反彈逾1%，升120點報110...
2020-11-03
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渣古缺席雙鋒會 賓施馬必爆
皇家馬德里前鋒賓施馬在夏薩特復出後，靠後者拉出空位，得到更多埋門機會，上仗大勝侯爾斯卡更梅開二度。今晚銀河艦隊於歐聯B組主場迎戰國際米蘭，儘管後防仍有隱憂，但國米首席射手盧卡古同樣因傷未必上陣，賓施馬勢帶領球隊添食，直取主勝。（Now644、有線601、661台周三凌晨4:00直播） 夏薩特於銀河艦隊的重要性不言而喻，除了自身能夠貢獻士哥，其盤球技巧更能吸引眾多防守者，繼而為隊友拉開空位，其中以賓施馬最為受惠。皇馬大勝侯爾斯卡一仗中，賓施馬大發神威梅開二度，全賴有正選上陣的夏薩特鋪橋搭路。 夏神歸位供彈藥 除了與夏薩特擦出火花，賓施馬亦跟雲尼斯奧斯祖利亞默契十足，皇馬主帥施...
2020-11-03
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有手波就買？
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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亞姐決賽安排混亂 梁小龍劉永冇位坐離場 冠軍蔡小蝶唔認爆冷 獎金請佳麗打邊爐
《2020亞洲小姐競選香港區總決賽》前晚於亞視大埔總台舉行，15位佳麗經過才藝表演，泳衣問答及即場演技等，最終由曾參選港姐的蔡小蝶奪后冠成為「港區冠軍」，五強佳麗將參與來年一月的總決賽。 一眾佳麗在才...
2020-11-03
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社論——美選醞釀大亂 隔岸觀火勿妄動
美國總統大選，選民如火如荼投票，料最快在香港時間本周三或四有結果，形勢落後的總統特朗普昨天大打開口牌，表明與法律團隊準備就緒作法律挑戰，其取態大大增加了選後的風險，外界憂慮一旦特朗普不承認選舉結果，拜登的支持者或上街抗議，與特朗普的支持者勢不兩立，廣泛地區隨時爆發動亂，一場政治大風暴似在成形之中，即使香港遠離風眼，但也會受到外圍風雨的影響。 最新民調顯示特朗普的支持度一直落後於對手拜登八個百分點，加上今屆大選罕見地有大批選民提早投票，當中以拜登的支持者居多，令拜登的贏面較大。不過，一直有指特朗普的支持者不回應民調，加上上屆特朗普在民意落後下仍後來居上，反映現今民調未必準確反...
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輝灑自如——淺談海外拍賣會
因為本欄的讀者群和《星島馬訊》的不同，所以很少談論太深奧的賽馬題目。不過也有朋友向我反映，其實間中涉及一些專業範疇，反而可激發起讀者相關的興趣也不出奇。 既然如此，就趁着最近南半球正進行兩歲試跑拍賣會的時候，淺談一下當中概況。顧名思義，這系列拍賣會是出售一些兩歲並曾試跑的馬，澳紐在十月至十一月間，會舉行三次性質相同的拍賣會，傳統上先舉行的是黃金海岸的神奇百萬，然後是悉尼的殷利殊，最後是紐西蘭的加拉卡。不過今年因為疫情，前兩者的舉行日期互換，所以早前已舉行了殷利，下周二會是神奇百萬，月底則是紐西蘭。 海外試跑拍賣會和香港的最不同的是，所有馬匹的試跑都會有時間記錄，不過數字是死...
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