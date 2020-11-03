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熱門： 民主派張竹君秦煌欺凌特權法

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跌裂膊骨唔使開刀　秦煌：腰圍已減7吋

2020-11-03 列印
■秦煌談到雪妮宣佈息影時直言，自己仍有戲癮，亦怕退休會很悶。
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　　秦煌前日在將軍澳電視城跌倒，致右膊骨裂留醫，他昨日接受電話訪問時表示，醫生安排為他做手托，讓裂骨自然瘉合，不需開刀做手術。

　　秦煌說體重近300磅是家族遺傳，有少少糖尿，7月初腰痛入院，醫生說或是肥膏影響神經所致勸他減肥，因此他「戒吃澱粉質，腰圍已減了7吋」！01年在深圳置業的秦煌居於當地，擬到深圳的醫院跟進治療，他在年初回港拍劇，因疫情未能回深圳。

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