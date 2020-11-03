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林二汶彭秀慧 為《造星III》爭執

2020-11-03 列印
■二汶和彭秀慧擔任導師。
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　　ViuTV真人騷《全民造星III》昨晚播出前，導師林二汶及彭秀慧與約50位參賽者晤傳媒，她們稱曾因爭學員起爭執，二汶自言似經理人「傷身兼勞氣」！彭秀慧亦花盡心血，捱了多晚通宵！

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