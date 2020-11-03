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日報新聞 > 娛樂

Juno昏暗MV一鏡到尾

2020-11-03 列印
■Juno在新聞稿透露，「我想為觀眾留下一個猜想的空間。」
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　　麥浚龍（Juno）和謝安琪（Kay）合作長達10分鐘、一鏡到尾的《合唱歌》MV昨晚首播，畫面昏暗兼有大量疊影鏡頭，有網民直言睇到頭暈，難睇清Kay的靚樣，亦有人讚拍攝手法獨特甚有意境。

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