﻿亞姐決賽安排混亂 梁小龍劉永冇位坐離場 冠軍蔡小蝶唔認爆冷 獎金請佳麗打邊爐

《2020亞洲小姐競選香港區總決賽》前晚於亞視大埔總台舉行，15位佳麗經過才藝表演，泳衣問答及即場演技等，最終由曾參選港姐的蔡小蝶奪后冠成為「港區冠軍」，五強佳麗將參與來年一月的總決賽。



一眾佳麗在才藝表演僅限唱歌跳舞，未有人能突圍而出，而泳裝環節則出現泳裝不合身的情況，至於演技考驗時佳麗換上高貴晚裝，卻要七情上面講電影對白，顯得突兀。經過一晚超時比賽，港區冠、亞、季軍分別是蔡小蝶、何雙妍及高文君，賽前大熱張玥與林寶玉晉身五強。比賽現場容納400賓客，在疫情下場內未保持社交距離，現場雖貼有通告「觀看演出期間請全程戴口罩」，但有不少現場人士未有遵守。



亞姐港區三甲賽後受訪，冠軍蔡小蝶曾參加港姐，捲土重來開心能夠圓夢，問有否想過會贏？她指佳麗都好叻，但不認為自己「爆冷」，笑指自己都有少少新聞，又表示不擔心亞視傳財困，相信公司會用心栽培自己，首先會學好廣東話。問10萬獎金如何運用？她笑言會請一眾佳麗打邊爐。



大熱張玥三甲不入認失望



亞軍何雙妍開心得第二，認為演藝圈多是亞軍發展比較好，她希望有幕前機會。季軍高文君得兩獎，不會因只得第三而失望，仍是學生的她，會兼職進行演藝工作。而賽前大熱的張玥僅得五強，她直言失望，認為是少部分人主觀因素所致，相信自己能得第三，不接受此結果。



前晚兩位當年主演亞視劇集《陳真》及《秦始皇》的前輩演員梁小龍及劉永都有出席支持，但二人在頒獎禮開始前嬲爆提前離場。據知現場安排混亂，兩位前輩原本獲安排坐VIP席，但二人的座位被其他不知名人士佔用，亞視公關竟無法安排座位，在獻唱《陳真》及《秦始皇》主題曲向經典致敬時二人已離場，相當諷刺。