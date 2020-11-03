﻿美國男星Eddie Hassell遭槍擊亡 韓諧星朴智宣與母陳屍家中

因為本欄的讀者群和《星島馬訊》的不同，所以很少談論太深奧的賽馬題目。不過也有朋友向我反映，其實間中涉及一些專業範疇，反而可激發起讀者相關的興趣也不出奇。 既然如此，就趁着最近南半球正進行兩歲試跑拍賣會的時候，淺談一下當中概況。顧名思義，這系列拍賣會是出售一些兩歲並曾試跑的馬，澳紐在十月至十一月間，會舉行三次性質相同的拍賣會，傳統上先舉行的是黃金海岸的神奇百萬，然後是悉尼的殷利殊，最後是紐西蘭的加拉卡。不過今年因為疫情，前兩者的舉行日期互換，所以早前已舉行了殷利，下周二會是神奇百萬，月底則是紐西蘭。 海外試跑拍賣會和香港的最不同的是，所有馬匹的試跑都會有時間記錄，不過數字是死...

2020-11-03