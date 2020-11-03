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﻿美國男星Eddie Hassell遭槍擊亡 韓諧星朴智宣與母陳屍家中

2020-11-03 列印
■韓國諧星朴智宣被發現與母親陳屍家中。
■Eddie被匪徒開槍擊斃，終年30歲。
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　　曾演出奧斯卡提名電影《非單親關係》的美國男星Eddie Hassell於美國時間周日凌晨，在德州大草原城其女友住所附近被匪徒持槍搶車，更遭槍擊身亡，終年30歲，暫未有人被捕。Eddie於10歲時以童星身份出道，並於2010年參演奧斯卡提名電影《非單親關係》；Eddie亦演過人氣劇集《Surface》及《Devious Maids》等。

　　另外，35歲韓國諧星朴智宣被父親發現她與母親雙雙倒斃在首爾麻浦區的住所內，由於其住所沒有入侵的跡象，初步估計她們是死於自殺，警方亦找到一些類似遺書的便條，但內容不便公開。朴智宣演出過綜藝節目包括《Gag Concert》、《Happy Together3》等，據指她近日曾表示患病，並要做手術，但向外界稱只是小手術。
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