另外，35歲韓國諧星朴智宣被父親發現她與母親雙雙倒斃在首爾麻浦區的住所內，由於其住所沒有入侵的跡象，初步估計她們是死於自殺，警方亦找到一些類似遺書的便條，但內容不便公開。朴智宣演出過綜藝節目包括《Gag Concert》、《Happy Together3》等，據指她近日曾表示患病，並要做手術，但向外界稱只是小手術。
美國男星Eddie Hassell遭槍擊亡 韓諧星朴智宣與母陳屍家中
另外，35歲韓國諧星朴智宣被父親發現她與母親雙雙倒斃在首爾麻浦區的住所內，由於其住所沒有入侵的跡象，初步估計她們是死於自殺，警方亦找到一些類似遺書的便條，但內容不便公開。朴智宣演出過綜藝節目包括《Gag Concert》、《Happy Together3》等，據指她近日曾表示患病，並要做手術，但向外界稱只是小手術。
風筒灼男友下體 惡女重囚41月
初戀變虐打，施虐者被囚。大學一級榮譽畢業男子，兩年前在極速約會中邂逅比自己年長的保險女經紀，譜出姊弟戀。未料兩人因性事及置業爭拗，男方遭女友用風筒灼傷下體，又被滾水淋大腿。女經紀早前被裁定四項有意圖傷...
2020-11-03
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小米雙11首日銷售額 破40億人民幣
一年一度的雙十一首日銷售額公佈，截至十一月一日的下午十二時為止，小米中國區全平台的銷售金額破四十億人民幣。 內媒數據指，小米產品大受歡迎，手機類包攬京東、天貓、蘇寧易購三平台安卓手機銷量第一，而電視都斬獲京東、天貓、蘇寧易購銷量及銷售金額雙第一。 小米集團副總裁盧偉冰周日早上亦於微博上自豪發文︰「看了一下京東品牌單品實時排行榜，前十款中有八款是小米或Redmi的手機！」
2020-11-03
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盧卡申科：敢碰執法者 切斷他們雙手 白俄兩萬人上街警曾向天開槍
周日白俄羅斯再有上萬群眾上街進行反政府示威，白俄警方一度向天開槍示警，全日拘捕二百人。而總統盧卡申科仍拒絕辭職，更警告：「任何人若敢用手觸碰執法人員的身體，都會受到嚴懲，最低限度要切斷他們雙手。」逾兩...
2020-11-03
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飽覽市海雙景 寶雲山莊淺色闊廳佈置靈活
中半山寶雲山莊位處寶雲道頭段，且自設停車場及住客會所，位置及配套方便完善，亦可享優質景觀。以下走訪的4房1套放盤，實用面積2159方呎，全廳採淺色主調，且闊落見使，前排更有一列落地玻璃窗，讓住戶隨時飽...
2020-11-03
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金融市場觀望會否有大變 美大選衝刺 杜指升406點
美國今大選投票日，市場觀望，但由於上周美股調整及超賣，有趁低吸納盤支持，令美股昨晚開市回升，杜指早段上升234點報26736點，升幅0.9%。上周沽壓沉重的科技股納指，更反彈逾1%，升120點報110...
2020-11-03
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渣古缺席雙鋒會 賓施馬必爆
皇家馬德里前鋒賓施馬在夏薩特復出後，靠後者拉出空位，得到更多埋門機會，上仗大勝侯爾斯卡更梅開二度。今晚銀河艦隊於歐聯B組主場迎戰國際米蘭，儘管後防仍有隱憂，但國米首席射手盧卡古同樣因傷未必上陣，賓施馬勢帶領球隊添食，直取主勝。（Now644、有線601、661台周三凌晨4:00直播） 夏薩特於銀河艦隊的重要性不言而喻，除了自身能夠貢獻士哥，其盤球技巧更能吸引眾多防守者，繼而為隊友拉開空位，其中以賓施馬最為受惠。皇馬大勝侯爾斯卡一仗中，賓施馬大發神威梅開二度，全賴有正選上陣的夏薩特鋪橋搭路。 夏神歸位供彈藥 除了與夏薩特擦出火花，賓施馬亦跟雲尼斯奧斯祖利亞默契十足，皇馬主帥施...
2020-11-03
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有手波就買？
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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亞姐決賽安排混亂 梁小龍劉永冇位坐離場 冠軍蔡小蝶唔認爆冷 獎金請佳麗打邊爐
《2020亞洲小姐競選香港區總決賽》前晚於亞視大埔總台舉行，15位佳麗經過才藝表演，泳衣問答及即場演技等，最終由曾參選港姐的蔡小蝶奪后冠成為「港區冠軍」，五強佳麗將參與來年一月的總決賽。 一眾佳麗在才...
2020-11-03
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社論——美選醞釀大亂 隔岸觀火勿妄動
美國總統大選，選民如火如荼投票，料最快在香港時間本周三或四有結果，形勢落後的總統特朗普昨天大打開口牌，表明與法律團隊準備就緒作法律挑戰，其取態大大增加了選後的風險，外界憂慮一旦特朗普不承認選舉結果，拜登的支持者或上街抗議，與特朗普的支持者勢不兩立，廣泛地區隨時爆發動亂，一場政治大風暴似在成形之中，即使香港遠離風眼，但也會受到外圍風雨的影響。 最新民調顯示特朗普的支持度一直落後於對手拜登八個百分點，加上今屆大選罕見地有大批選民提早投票，當中以拜登的支持者居多，令拜登的贏面較大。不過，一直有指特朗普的支持者不回應民調，加上上屆特朗普在民意落後下仍後來居上，反映現今民調未必準確反...
2020-11-03
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輝灑自如——淺談海外拍賣會
因為本欄的讀者群和《星島馬訊》的不同，所以很少談論太深奧的賽馬題目。不過也有朋友向我反映，其實間中涉及一些專業範疇，反而可激發起讀者相關的興趣也不出奇。 既然如此，就趁着最近南半球正進行兩歲試跑拍賣會的時候，淺談一下當中概況。顧名思義，這系列拍賣會是出售一些兩歲並曾試跑的馬，澳紐在十月至十一月間，會舉行三次性質相同的拍賣會，傳統上先舉行的是黃金海岸的神奇百萬，然後是悉尼的殷利殊，最後是紐西蘭的加拉卡。不過今年因為疫情，前兩者的舉行日期互換，所以早前已舉行了殷利，下周二會是神奇百萬，月底則是紐西蘭。 海外試跑拍賣會和香港的最不同的是，所有馬匹的試跑都會有時間記錄，不過數字是死...
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