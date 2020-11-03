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﻿車禍後不顧而去有內情 伊藤健太郎疑一腳踏兩船

2020-11-03 列印
■伊藤健太郎（右）與山本舞香（左）曾傳緋聞。
■二階堂富美將擔任紅組司儀。
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　　日本男星伊藤健太郎日前駕車撞傷兩名騎電單車人士，其後不顧而去。雖然伊藤事後道歉，但形象盡毀，其主演的電影《穿着十二單的惡魔》於本周五上映，片商宣佈該片的謝票活動，伊藤將不會參與。伊藤又被質疑一腳踏兩船，今年初他被爆與合演電影《豬排DJ揚太郎》女星山本舞香同居，但近日有指他另外搭上一名女主播，當晚事發時該女主播正在車上，所以發生意外後伊藤要逃離現場。

　　另外，日本樂壇年度盛事《紅白歌唱大賽》今年疫情下將在沒觀眾下舉行，昨日NHK電視台公佈了司儀人選，紅組由女星二階堂富美擔任，白組則爆大冷，由男星大泉洋擔任，外界都以為會由年底停止活動的組合嵐五成員做最後一次《紅白》司儀，結果卻由大泉洋擔任。
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