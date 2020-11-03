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﻿朴寶劍遭海軍警告 GD神隱一年終製作新歌

2020-11-03 列印
■朴寶劍出席軍方活動，竟然鬧出是非。
■GD退伍一年，終於傳出正製作新歌。
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　　韓國天團BIGBANG的隊長G-Dragon（GD），已於去年10月退伍，原定BIGBANG今年合體到美國出席音樂節，但因疫情而取消。退伍逾一年的GD都沒有活動，昨日終於傳出他正在製作新專輯，相信明年會回歸樂壇，而YG娛樂亦承認GD正在製作新歌。

　　另外，正在服役的朴寶劍上月底出席「韓國海軍護國音樂會」時，在台上提到自己的劇集《青春紀錄》及新片《複製人徐福》，事後被網民指他在軍方活動上為自己的商業作品宣傳，涉嫌違反規則！其後軍方解釋他只是回答司儀的問題才提到新作，但昨日有指因有人投訴，海軍判定朴寶劍的發言可能惹來爭議，因而向他發出了「注意警告」。
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