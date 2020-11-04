合作《聖戰奇兵》留開心回憶 福伯發文悼「父親」辛康納利

第一代占士邦辛康納利上周六在巴哈馬寓所離世，享年90歲。曾在戲中飾演其兒子的夏里遜福昨發聲明悼念，「他是我的父親，不是現實中，是在《奪寶奇兵之聖戰奇兵》中。你不知道甚麼是快樂，直至有人付錢叫你用俄羅斯電單車載辛康納利，經過顛簸和迂迴的山路，看着他擺動。我們真的很開心，如果他在天堂，我希望他們有高球場，安息吧，我親愛的朋友。」《星球大戰》創作人佐治魯卡斯亦盛讚辛康納利有才華，影響電影史及幾代的觀眾。



此外，辛康納利被翻舊帳，他指如果該女人是八婆、有精神病或冷血無情，他會出手打女人，惹來網友批評。



