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片商斟洽取代竹內結子 結衣BB傳演《欺詐師》

2020-11-04 列印
　　日本女星長澤正美主演的《信用欺詐師JP》系列，推出兩部電影都大收旺場，但兩名要角三浦春馬與竹內結子早前先後自殺身亡，令準備開拍的第三部電影《信用欺詐師JP：英雄篇》陷入困局。昨日日本報章《日刊近代》報道，雖然長澤不想拍該片，但劇本已完成，準備於明年初開鏡。

　　該報又稱原本《英雄篇》是講述三浦、竹內與長澤的過去，但因二人去世要大幅修改劇本，亦要另覓人選，該片編劇古澤良太曾與新垣結衣合作《乒乓情人夢》，據指片商有意找結衣BB代替竹內的角色，而結衣BB近期想改戲路不想再扮清純，所以騙子角色對她來說亦很具吸引力。

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