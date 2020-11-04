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誹謗案敗訴尊尼特普決上訴

2020-11-04 列印
　　尊尼特普早前入稟告英國《太陽報》指控他打老婆安柏赫特的文章誹謗，二人7月時在倫敦多次應訊，昨日法庭裁定尊尼敗訴，文章未有誹謗。法官指《太陽報》的報道「大致屬實」，同意尊尼在飲酒與吸毒後會變成「怪物」，案件中提到的14件家暴事件，有12件確實發生，法官再指安柏證明自己遭受尊尼家暴通過了民事訴訟的標準。

　　尊尼的律師團隊發聲明，形容裁判是令人困惑，以及錯誤的；更聲言會上訴。

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