  • 2020年11月4日 星期三
  • 23º
  • 72%
熱門： 美國大選螞蟻集團蔡玉玲港台嫖客

日報新聞 > 娛樂

朴智宣母遺書揭輕生原因

2020-11-04 列印
　　韓國諧星朴智宣前日被發現與母親一同倒斃家中，終年35歲。警方於寓所內找到類似遺書的便條，由朴智宣的母親寫下，指女兒的皮膚病惡化，感到很辛苦，她不忍心女兒一個人離去，並對遺下丈夫一個人感到抱歉。據指朴智宣自小患有皮膚敏感，對陽光過敏，被陽光照射時會很辛苦。為尊重朴智宣家屬意願，警方未有進行驗屍程序；其家人為二人於首爾梨大木洞醫院舉行喪禮，影星朴寶英、朴正民等眾多圈中人到場送別。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd