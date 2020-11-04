朴智宣母遺書揭輕生原因
四大監管部門約談 AH股煞停掛牌 螞蟻上市撻Q 孖展客慘蝕息
螞蟻科技集團原定於明日同步在上海證券交易所的科創板及香港聯合交易所的主版上市，但上交所昨晚指螞蟻高層被有關部門聯合監管約談，加上螞蟻報告金融科技監管環境有變，故決定暫緩螞蟻在內地上市。其後螞蟻宣佈，暫...
2020-11-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
陸軍機再飛入台防空識別區 美對台售無人機入最後審批
台海局勢緊張持續，昨早台方再指有八架中國解放軍機再飛入台灣西南防空識別區，遭台軍派機升空，予廣播驅離及用防空飛彈全程追監。路透社報道指，早前美國對台出售四架「MQ-9海上衞士無人機」的相關事宜，已在美國國會進入最後審批。中方早前已就事件表示堅決反對。 路透社指，四架「MQ-9海上衞士無人機」，已在美國國會進入最後審批。報道指，交易成功將會是特朗普政府放寬出口先進無人機技術後，首次達成相關交易。而估計此次軍售金額涉六億美元。MQ-9B是MQ-9「死神」無人機的衍生機種，不過在此方案中只會裝上偵察設備。
2020-11-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
兇徒屬伊斯蘭激進份子 維也納猶太教堂恐襲增至五死
奧地利首都維也納市中心於封城令前夕周一晚一所猶太教堂外發生嚴重槍擊事故。數名兇徒向猶太教堂附近的人瘋狂開火，至今已知道最少有五人死亡，十多人受傷，部份傷者情況嚴重。其中一名施襲者被警員開槍擊斃，軍隊全...
2020-11-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
享環迴都市景 三號義德道清雅廳堂寬敞透亮
九龍塘貴為九龍傳統豪宅區，當中年輕屋苑三號義德道，樓齡僅約6年。是次精選項目的靚裝頂層連天台特色戶，實用面積約2293方呎，採4套房設計，附連599方呎平台及1691方呎天台，享環迴九龍塘都市景，視野...
2020-11-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
港股民借孖展申請慘蝕息 螞蟻煞停AH股掛牌
螞蟻上市計劃突然煞停，原定明日AH股同步上市，昨晚遭上交所以「重大事項」為由暫緩其A股上市，螞蟻同時宣佈暫緩在本港H股上市，令155萬名香港股民大失所望，合共平白損失近1.3億元孖展利息。馬雲等螞蟻高...
2020-11-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
活力中場提供彈藥 C朗再展霸氣
祖雲達斯前鋒C朗拿度日前終於從新冠肺炎中痊瘉，上場意甲後備上陣小試牛刀隨即梅開二度，霸氣地高呼「C朗回來了」。今晚歐聯G組作客匈牙利球隊費倫斯華路士，C朗預計將復任正選，為了讓他盡展所長，教練派路勢以艾朗藍斯為首具的活力和活動範圍大的中場球員，加快中場推進速率支援鋒線士哥。（Now645台周四凌晨4:00直播） 上月中為葡萄牙征戰時感染新冠肺炎的C朗，經歷了十九日、合共缺陣四場各項球會賽事後，終在上周五康復轉為陰性。這名葡萄牙鋒將隨即在剛周日意甲復出，後備上陣兩分鐘便立即取得入球，最終梅開二度領軍作客4:1大勝史柏斯亞。此子賽後霸氣地豪言：「我的情況一直穩定，沒有病徵，而且...
2020-11-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
靚料配搭 升級即食麵
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
陪媽咪食飯變「魔術」 江欣燕戲飛攝在Bra好騎呢
記得阿爺阿嫲年代，好多人鍾意將啲貴重物品收喺鞋櫳、阿婆底衫底褲裏面，以防俾人偷，估唔到去到2020年，都仲有人將物件收埋底衫入面，講嘅係江欣燕。日前晚上，佢陪81歲的江媽媽（江張妙玲）去又一城行街、睇...
2020-11-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——嚴打偷渡賣淫 防 「恩客群組」爆發
最新的新冠肺炎疫情，暗藏重大危機。據衞生防護中心指出，一名非法入境者並逾期居留逾兩個多月的內地女子確診，警方早前是在旺角酒店一次掃黃行動中把她拘捕，其後她接受檢測證實染疫。消息指，這名妓女曾與近百人作性交易，疑爆出「恩客群組」，事件反映偷渡客為本港構成重大的疫情風險，港府必須設法堵塞這個防疫漏洞。 衞生防護中心昨天指，不容易追蹤到與這名女子的密切接觸者，呼籲相關人士自行去做病毒檢測。事件並不簡單，因為曾嫖妓者，大多不想親友知悉，極有可能設法隱瞞，或延誤他們去尋求檢測的時間。如有人受感染，他們有可能把病毒傳染給更多人。港府不能視「恩客群組」如一般的爆疫群組，除了要求警方設法追...
2020-11-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——旅英福星 非池中物
第六場四班一六五○米泥地。「旅英福星」上季中轉投時廄，熱身一仗後即於三班此程上名，末段走勢比頭馬有過之而無不及，演出驚為天人。 上季四月十九日沙田泥草賽事，當日的泥地狀況稍利前置，只有一再證明泥地性能...
2020-11-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6