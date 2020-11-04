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﻿「未完美體態」曝光 ﻿亞姐吳燚曦﻿﻿隆胸變樣﻿

2020-11-04 列印
■吳燚曦日前在亞姐港區決賽晒身材。資料圖片
■吳燚曦隆胸後的樣貌與之前判若兩人。網上圖片
■吳燚曦隆胸前，樣貌和上圍均平平無奇。網上圖片
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　　亞洲小姐香港區決賽三甲及各獎日前塵埃落定，獲「最完美體態獎」的吳燚曦（Adora）被爆曾隆胸，樣貌亦有大轉變！

　　號稱上圍有36吋的吳燚曦（Adora），日前亞姐港區決賽泳裝環節Big爆吸睛，最後奪得「最完美體態獎」。

　　Adora賽後被踢爆曾擔任隆胸手術代言人，除了宣傳照，亦拍片分享接受隆胸手術的原因和過程，當中可見她隆胸前的「未完美」體態。報稱是24歲學生的Adora，形容自己本來的身形「似隻唐老鴨」，接受手術後直言「好像我的大胸朋友」，從網上流傳的短片和宣傳照見來，Adora的樣貌妝容亦有很大轉變。

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