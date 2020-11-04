﻿「未完美體態」曝光 ﻿亞姐吳燚曦﻿﻿隆胸變樣﻿

亞洲小姐香港區決賽三甲及各獎日前塵埃落定，獲「最完美體態獎」的吳燚曦（Adora）被爆曾隆胸，樣貌亦有大轉變！



號稱上圍有36吋的吳燚曦（Adora），日前亞姐港區決賽泳裝環節Big爆吸睛，最後奪得「最完美體態獎」。



Adora賽後被踢爆曾擔任隆胸手術代言人，除了宣傳照，亦拍片分享接受隆胸手術的原因和過程，當中可見她隆胸前的「未完美」體態。報稱是24歲學生的Adora，形容自己本來的身形「似隻唐老鴨」，接受手術後直言「好像我的大胸朋友」，從網上流傳的短片和宣傳照見來，Adora的樣貌妝容亦有很大轉變。



