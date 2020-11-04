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有自知之明　黎諾懿台慶拒唱歌

2020-11-04 列印
■黎諾懿（左）等齊綵排賀台慶節目。
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　　黎諾懿、陳煒、王敏奕及黃智賢等藝人，昨日齊綵排無線節目《萬千星輝賀台慶》表演項目。黎諾懿與王敏奕將表演廚藝，問到台慶夜可會唱國語歌助興？黎諾懿笑說：「廣東話都未搞得掂仲唱國語！如果真係唱，當晚俾老細聽到之後就見唔到我㗎！自己知自己事，如果唱歌掂我就簽星夢啦，o依家就係揸咪搵食啦！」

　　王敏奕的老爺曾志偉早前售出清水灣豪宅賺近億元，問王敏奕可會向老爺請教投資之道？她笑道：「自己賺咗第一桶金先。若果投資唔叻，買磚頭的確係好選擇。我都希望喺香港買到樓畀媽咪住。」

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