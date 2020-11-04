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倪晨曦誕「小肉球」：似打MMA

2020-11-04 列印
■倪晨曦早前分享孕照。
■倪晨曦分享「一家三手」溫馨照。
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　　倪晨曦（Elva）昨於社交網宣佈，前日為老公吳嘉釗誕下約3.53KG重的男丁「小肉球」，她分享的照片可見BB仔下半臉兼在伸脷！Elva亦形容誕子過程似「打了場MMA（綜合格鬥）」！

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