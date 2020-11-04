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北川景子誕女兩月復出谷戲

2020-11-04 列印
■北川景子首度以人母身份公開亮相。
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　　北川景子今年9月初宣佈為老公DAIGO誕下女兒，前晚復工與綾野剛在東京出席合演新片《Dr. Death的遺產 BLACK FILE》宣傳活動。

　　網民紛驚訝北川已極速修身，身形與懷孕前分別不大！北川透露產後為早日回復身材，戒吃糖果及甜品，每日亦積極健步，讓鬆馳的腹部皮膚回復緊實！

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