﻿陪媽咪食飯變「魔術」 江欣燕戲飛攝在Bra好騎呢

記得阿爺阿嫲年代，好多人鍾意將啲貴重物品收喺鞋櫳、阿婆底衫底褲裏面，以防俾人偷，估唔到去到2020年，都仲有人將物件收埋底衫入面，講嘅係江欣燕。日前晚上，佢陪81歲的江媽媽（江張妙玲）去又一城行街、睇戲、食飯，難得「出關」的江欣燕都分秒必爭，當日等上菜、電影開場前均撇低老媽子，獨自殺入潮店試衫及睇電子產品；不過最騎呢係食飽飯後，她於餐廳內左摷右摷搵戲飛，其間忽然伸手入Bra，更快手掏出一張「有味」飛，真係精采過睇變魔術，唔知內裏仲有咩乾坤呢？



現年53歲的江欣燕於13年宣佈跟吳積遜結束12年婚姻，回復單身的她鮮有傳出緋聞，平時都陪家人多，江媽媽也坦言好擔心自己百年歸老後冇人照顧個女，而早年接受訪問時，江欣燕就表示可以與媽咪生活感到無比快樂，更謂唔需要男友，自己都可以行街、睇戲、去主題公園，非常獨立！



爭取時間Shopping



日前晚上8時許，江欣燕陪媽咪到又一城Zara Home買嘢，其間二人分開睇，愛錫孫女的江媽媽走咗去揀公仔，估計係想買畀細女江希文的7歲囡囡，至於江欣燕就擺設、收納袋、咕o臣等乜都睇吓掂吓，之後她又向媽咪抱怨：「屋企啲叉同羹4隻唔見3隻，成日都唔見晒嘅？！」最後逛了半個鐘，掃走幾隻叉和羹便到隔籬王家沙食上海菜。一點完菜，江欣燕忽然企起身行出去Shopping，離開餐廳不足10分鐘，研究緊電子產品的她得悉已經上晒菜，即快速閃返去餐廳開餐，席間仲好孝順密密夾餸畀媽咪，不過除低口罩冇消毒隻手就夾餸畀老人家，防疫意識好低喎。



唔知點解攝飛入胸圍



晚飯尾聲，江欣燕將餸菜放進外賣盒後就開始從袋中摷出戲飛，一張放喺枱面畀媽咪，一張就自己Keep喺袋仔，未幾她又從胸圍內秒速抽出第三張飛！見她手法純熟，估計都習慣將啲嘢收埋喺Bra度。但究竟此舉用意何在呢？唔通張戲飛好珍貴，所以要「貼身」保護？呢個謎真係得天知、地知、江欣燕知。不過睇到呢一刻，唔知握過呢張「有奶味」戲飛的票務員回想番，可有感受到一股暖流傳遍全身呢？又其實張飛貼住個胸唔拮肉㗎咩？見仲未夠鐘開場，江欣燕又走到樓下潮店睇衫，但試完幾件外套後都冇幫襯，隨後又走進I.T.打發時間；而較慢活的江媽媽食飽後，一個人施施然行去戲院先入場，直至近10點，食完煙仔的「路癡」江欣燕於商場內兜了幾個圈先搵到間戲院。



採訪：譚壹致