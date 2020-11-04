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2020-11-04 列印
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  江欣燕的騎呢事點止一單，2012年去完杜德偉的婚宴，醉爆的她一仆一碌被抬上車，更於鏡頭前兩度爆粗：「×你×味！」翌年出席曾志偉60大壽After Party，悉心打扮的江欣燕腳踏4吋高踭鞋，惟她未有為意3分2塊鞋墊從腳頭飛了出來！早年為《2008萬千星輝賀台慶》綵排時，江欣燕更以「冇眉娘」素顏Look示人，勇氣可嘉。
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