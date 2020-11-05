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森且行圓夢贏電單車比賽冠軍

2020-11-05 列印
　　前SMAP成員森且行於1996年離隊，翌年成為職業賽車手，昨日他終圓夢，於埼玉縣舉辦的職業電單車大賽中拿下冠軍，他獲頒獎盃時感觸得熱淚盈眶，他贏得1,700萬日圓（約126萬港元）獎金。SMAP舊隊友香取慎吾分享與森且行、草 剛、稻垣吾郎的舊合照，祝賀對方達成夢想。

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