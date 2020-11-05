  • 2020年11月5日 星期四
  • 24º
  • 62%
熱門： 美國大選特朗普拜登螞蟻旺角命案

日報新聞 > 娛樂

大野智攬女友疑求婚成功

2020-11-05 列印
■大野智攬着女友好甜蜜。網上圖片
Previous Next

　　日本國民組合嵐的隊長大野智日前被爆戀上單親媽媽，發展地下情七年；昨日他再被公開多張與女友的密照，其中一張是大野智在船上攬着女友，女方大騷無名指上的戒指疑獲求婚。據悉女方比大野智年輕10歲，2013年在一個生日派對上認識，2017年已租住同一棟大廈內的不同單位「半同居」，有指二人婚後會移居沖繩。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd