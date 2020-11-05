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想知伊人有冇拍拖 ﻿方力申﻿﻿為陳瀅標汗﻿

2020-11-05 列印
■小方被追問有關陳瀅的話題時要抹汗。
■陳瀅身材出眾，不時派「福利」。
■小方上月捧着鮮花祝賀陳瀅31歲生日。
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　　方力申日前不避嫌，人到花到為緋聞女友陳瀅慶生，他昨日出席公開活動，當被追問與陳瀅有關的問題時，竟即場標汗！

　　方力申去年11月完成環島泳善舉，並製作紀錄片於昨日舉行首播會。會上提到緋聞女友陳瀅時，小方即扯開話題稱疫情下，游泳學校蝕了41萬，問到和對方有否發展機會，他坦言未約到對方食飯！

　　問到和陳瀅有否發展可能？小方說：「冇嘢冇可能㗎喎！但我暫時冇約到佢食飯。（她已有男友？）唔知道，佢好秘密嘅，你哋（記者）幫我問吓，如果有男友嘅女仔，我見都唔見，電話（號碼）都唔會攞呀！」問到是否已有陳瀅的電話號碼，他卻支吾以對似緊張到滴汗，要即時抹汗！

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