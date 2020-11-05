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謝嘉怡練廣東話等拍劇

2020-11-05 列印
■謝嘉怡（中）、陳楨怡（左）和郭柏妍齊出席活動。
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　　港姐冠軍謝嘉怡昨出席明珠台宣傳活動，談到表妹源菲然獲安排拍劇，謝嘉怡稱戥對方開心，自言亦想拍劇，但要先學好廣東話。另外，日前獲亞姐港區決賽「最完美體態獎」的吳燚曦，昨否認曾接受隆胸手術，亞視高層陳偉傑表示相信她沒隆胸。

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