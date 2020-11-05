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林家棟邀古仔 零片酬演新戲

2020-11-05 列印
■家棟演《手》及《雞》片均沒收片酬。
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　　林家棟前晚出席《香港亞洲電影節》開幕禮，憑《手捲煙》角逐金馬影帝的他表示擬赴台出席頒獎禮，並談到曾建議古天樂不收酬勞演新片《雞蛋仔》，正等待古仔回覆，「如果佢都願意就水到渠成。」

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