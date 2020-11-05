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生日願望疑窒馮盈盈　江嘉敏盼「帶眼識人」

2020-11-05 列印
■江嘉敏分享新相慶祝26歲生日。
■江嘉敏（左二）和馮盈盈（右二）出席豪華船P後被指反目。
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　　江嘉敏和「好姊妹」馮盈盈今年5月被揭出席超豪遊艇派對後，盈盈被指找來江嘉敏作擋箭牌「黐」何猷亨，江嘉敏卻公開喊冤稱被別人拖落水，強調沒做媒人，誰邀誰出席船P成各說各話的「羅生門」，「好姊妹」被指因而反目。

　　昨天踏入26歲的江嘉敏，在社交網分享生日願望時表示：「疫情快啲同我消失……梗係想自己食極唔肥」，戲肉是最尾一句「希望自己成熟啲，識帶眼識人」，有網友指有弦外之音，擺明是說自己以前「冇帶眼、識錯人」，茅頭似指向昔日的「好姊妹」馮盈盈。網上及資料圖片

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