﻿官司敗訴和牛店被淋紅油 麥長青自責冇用 狂呻食緊穀種

早前受官非困擾嘅麥長青（麥包）因為疫情冇工開，與友人合資7位數於大坑賣和牛，疫市自救。點知一波多折，開業僅3個月的和牛店跟附近兩間店鋪周前齊被淋潑紅油。此刑毀案件令麥包相當無奈：「我都唔知發生乜事，所有嘢已交畀警方處理！」講到目前經濟狀況，麥包無奈歎氣表示食緊穀種，仲話「都食咗成年。」



6年前，麥長青妻子林孜因誤墮手機炒賣騙案而被騙逾400萬元，引發錢債糾紛官司訴訟，麥包亦受牽連，除失去做主角機會，同時受到滋擾被人追數。麥包及後入稟高院禁止對方再作損害其名譽的行為並索償800萬港元，法官裁定麥包敗訴，同時亦駁回被告要求麥包賠償118萬港元的反申索。麥包坦言對方在庭上同意他不是騙徒，亦接納他是受害人，讓他得以討回清白，總算係一個了結：「呢個世界就係咁，法律講程序，還清白唔係騙徒就算，亦慶幸再獲生意partner信任，所以老人家講得啱，個天關咗你度大門，都會開返個窗畀你，所以我係記事唔記仇，記事係會令你進步，知道點樣抹走啲傷痕，但記仇會令你唔舒服。」



疫情下被迫轉型



對於和牛店被淋潑紅油再次面對波折，麥包強調影響唔到佢：「上天要考我牌啩，唉！關關難過關關過，打開門做生意就係咁，唯有做好自己，其他交畀警方處理，擔心唔到咁多，最重要行得正企得正，我都係照常咁開工，紅油事件應該唔關我事，至於關邊度事我又唔去猜測。」麥包經常喺和牛店坐鎮做「生招牌」吸客，更會親自送貨一腳踢。「幕前工作有年多冇工開，都要為自己打算吓，最大問題唔知疫情幾時完，咁啱朋友代理日本和牛，要搵個合資生意拍檔，決策時間好急，喺4個月內要敲定，你唔得人哋就搵第二個做。」因為見疫情下好多人會買凍肉返屋企煮，所以雖然坊間都有好多凍肉店，但麥包都相信只要服務質素好兼價錢公道都有得做，「我主持過《街市遊樂團》系列都幫到手，起碼我識食，好多人為我而嚟買。」



自責孭唔起頭家



麥包老婆同大女麥淳琳都有幫手，考獲初級品酒師牌嘅囡囡做Part Time設計餐牌及Sell清酒；老婆就做文書，對客兼收錢，他笑言自己乜電腦都唔識，負責做吉祥物，「和牛店變咗係成家人嘅生意，亦即係證明我冇乜用啦，孭唔起頭家，我都想做大男人，等老婆留喺屋企，但o依家唔得，佢都要出嚟幫手喇，以前點叻都冇用，o依家先係最重要。」講到目前經濟狀況，麥包無奈歎氣說：「盡力啦！我食緊穀種，就快食晒喇，都食咗成年啦！拍嘢好得意，拍開就個個人都搵你，斷咗就冇人搵！惟有又試吓轉型，好老實，啲錢唔投資放喺度，可能只頂到一年。我o依家自由身，邊個搵我拍嘢都得，包括TVB，不過佢哋搵我先算啦！目前最緊要屋企人健康，大家搵到餐食，最想過『低歎』生活，即係低調地歎世界。」



採訪：方騫平



場地：御牛@大坑京街