新歌參考王菲唱法 ﻿黃妍﻿﻿疫情下迷上煮餸﻿

黃妍（Cath）早前推出新歌《遲起的鳥兒有蟲吃》，一改以往曲風及唱腔，帶點調皮反叛感覺，她坦承有參考王菲唱法。由於歌曲講不守規矩，填詞人要求Cath自爆曳曳事，竟被指太小兒科，她也自覺為人只有少許反叛，最曳要算是下廚不愛跟食譜。而疫情下她除寫歌，確實愛上下廚，跟媽咪學養生湯水外，試整滷水食品更獲朋友同事大讚，令她對下廚信心大增。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致



新歌由Cath跟李一丁一齊編寫，加上監製Adrian Chan和填詞人王樂儀的三面鼓勵下，令Cath打破以往固有的框框，放膽跳出來作新嘗試，唱法變得跳脫，「佢哋叫我錄Demo時唔好用平時把聲，聽娃娃同王菲點樣做到，特別係王菲唱到有畫面，跟住喺屋企亂咁試，原來用咗唔同cut法，同埋把聲擺唔同位，把聲立體咗，有番個畫面感出嚟。」



單聽歌名已覺玩味十足，不過原來王樂儀要求Cath自爆曳曳事，她只能數到衝紅燈等不守規矩的小事，後來她才發覺自己最反叛竟是在下廚方面，「發覺自己煮嘢食方面幾曳，係朋友講我先覺，譬如我試過一次屋企只得高筋麵粉冇低筋麵粉，但係高筋麵粉應該係整麵包，但我照用嚟整蛋糕，跟住整咗出嚟係QQ哋，朋友就話『黃妍你唔好再整，你整我準備晒啲材料你跟住去做啦！』哈哈！」



疫情影響，長胖了的Cath一改以往討厭做運動，變成每周做兩三次HIIT外，還瘋狂迷上下廚，雖然她繼續不愛跟食譜的烹飪法，但一樣得到讚賞，「嗰排我去朋友屋企或者朋友嚟我屋企整嘢食，佢哋話幾好食，特別係滷水嘢，佢哋扭我再煮，工作人員都有食過，後尾發展到有啲同事話點解未食過，於是就係社交平台有『黃妍煮』。（開頻道？）拍片有啲困難，好多朋友要我分享食譜，我真係推嘅，因為我唔知我落咗啲咩份量，有時見雪櫃有啲咩就隨便落。」Cath又解釋可能細個愛睇黃媽媽下廚，所以不知不覺就偷了師，最叻學了媽咪拿手的煮雞酒補身。



