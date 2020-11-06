舊傷未瘉拒用替身 ﻿吳京﻿﻿榮幸參演《金剛川》﻿

英皇電影《金剛川》由管虎等執導，吳京等領銜主演，鄧超特別演出，這部紀念中國人民志願軍抗美援朝70周年的超級戰爭大片，鐵定於11月19日在港開畫！



《金剛川》內容講述1953年抗美援朝戰爭最終階段，中國人民志願軍在金城發動「金城戰役」，金剛川位於朝鮮境內兵家必爭之地，江上的橋是必經之路，志願軍抵禦敵機狂轟濫炸，冒死修補戰火中的木橋，《金剛川》記錄這段可歌可泣的悲壯歷史！



《戰狼2》男主角吳京在《金剛川》飾演關磊班長，於抗美援朝戰事中，堅守主戰炮台，抵禦敵軍的強大火力，吳京坦言：「能夠藉着這個機會，向抗美援朝的戰士們、前輩們致敬，是我們最大的榮幸！」吳京在片中有連場狂奔跳躍高難度動作，舊傷未瘉的他親身上陣，冒求達到最佳拍攝效果！



