《全民造星III》正熱播中，以40歲「高齡」成為年紀最大參賽者嘅E-kids成員林詠倫(Alan)，入行18年要從頭嚟過，但就愈戰愈勇：「冇喺幕前咁耐，體力、記性冇佢哋(年輕參賽者)咁好，面對同期出道導師林二汶，要放低明星包袱，仲要戒除80年代嘅過氣舞步，學會同觀眾溝通。」雖然壓力唔少，但成功召喚出道時嗰團火，Alan坦言已經賺咗。採訪：方騫平



《造星III》首播當晚，自嘲係耆英組嘅林詠倫同一班參賽者食海鮮睇首播，好鬼Friend：「睇完第一集覺得自己唔夠準備去參賽，肥腫難分，睇到有啲尷尬，好多人都話我第一集同o依家身形爭好遠，亦都睇到我不斷有進步。」雖然Alan目標能入到10強，但都不時提醒自己唔好將比賽睇得咁重，否則會好辛苦：「呢個Show唔係比賽咁簡單，係個幾折磨嘅真人騷，要Keep住心態唔可以放棄，否則好難玩落去。」



Alan多謝導師出心出力幫參賽者，更發現原來入行多年都仲有好多進步空間，「導師都會鼓勵我話：『畀啲信心自己啦，好多參賽者會問你意見，你都會影響到人㗎。』其實由E-kids開始一直好冇自信，覺得自己好廢。08年E-kids解散去咗開酒吧，點知入不敷支，戶口得返兩位數字，好醜怪咁攤大手板問媽咪攞錢，自己又讀唔到書，做嘢三分鍾熱度，唯一係鍾意唱歌，o依家覺得自己好有營養，乜信心都返晒嚟！」Alan最開心識到一班後生仔，「佢哋叫我倫伯、倫爺、爛gag人，有次拍MV拍到清早六點幾，幾十人叫我：『倫伯呀！可唔可以整個笑話嚟笑吓，好攰呀！』我就話：『哈！當我小丑呀！』」參賽後都不少負面聲音，「當然好多人話我：『40歲人做番40歲人嘅嘢，正正經經唔好發夢啦！咁老就唔好同人爭呀？』其實我唔係同人爭，只係想話畀人聽，我仲喺度堅持緊呢個夢想，所以我會好珍惜參賽每分每秒。」



