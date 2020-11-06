﻿難接受老公Rick病逝 肥媽遙盼：在天堂再會

「肥媽」Maria Cordero昨日凌晨在社交網貼出夫妻合照，留言透露第二任老公Rick病逝的消息，並遙盼與Rick「在天堂再會」。肥媽其後受訪表示，Rick前日因肺炎呼吸困難送院，至昨日凌晨1時離世。



肥媽因第一任老公家暴而離婚收場，她獨力養育六名子女，Rick對肥媽無微不至，並於99年拉埋天窗，婚後恩愛。Rick在三年前證實患末期肺腺癌，今年8月因肺炎及血管閉塞留院，肥媽要兼顧演藝工作及照料老公。Rick出院後曾亮相肥媽的煮食頻道，並感謝各方關心。



「朝早仲同佢食早餐」



Rick的病情前日轉差，肥媽於昨日凌晨近3時於社交網宣佈老公病逝，她留言道：「My love my man RIP .see you in heaven.親愛的老公安息」。肥媽回覆《頭條日報》記者時透露，Rick因呼吸困難入院，「今（昨）凌晨1點03分就行咗啦，肺炎。」談到Rick的身後事，肥媽表示：「因為屋企人多，大家幫忙，個個都唔畀我郁，我都說出殯嗰日先至可以出嚟，搵教堂、搵神父、殮房，統統都是他們做。」談到Rick入院經過，肥媽透露：「我哋晏晝坐救傷車入醫院，佢條氣一路跌，到1點03分就行咗囉，朝頭早仲同佢食緊早餐，好難接受。」肥媽又說，「明天個仔自己去搞（身後事），佢驚我撐唔住，出殯嗰日先通知我。」



好友紛盼節哀順變



肥媽的契仔陸浩明昨晨看新聞報道才知Rick離世，坦言感到很突然及不開心，即時傳短訊慰問肥媽，希望肥媽保重身體，不要太難過。薛家燕則表示：「好難過……我發了短訊問候，希望肥媽節哀順變。」「黑妹」李麗霞前晚曾到醫院探望Rick和肥媽，她指落晒形的肥媽情緒開始崩潰，行路也辛苦，黑妹亦感心痛，她和張學潤亦有慰問肥媽。