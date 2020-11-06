﻿苗僑偉爆肚追問 林峯聞換尿片口窒窒

苗僑偉(三哥)、黃智雯、馬國明及蔡思貝等，昨日齊出席劇集《使徒行者3》宣傳活動。身在內地的林峯昨日透過電話連線表示正在開工，三哥突然爆肚追問初為人父的他，是在開工還是正在為愛女換尿片？林峯聞言口窒窒未有回答。三哥其後稱見過林峯女兒的相片，她的樣子看來有點似林峯。



三哥和智雯在劇中有蜻蜓點水式咀戲，內地版本被刪剪引起網民投訴，智雯表示，若香港播出的版本也要删剪，希望能變成「彩蛋」給觀眾欣賞。