  • 2020年11月6日 星期五
  • 27º
  • 54%
熱門： 美國大選特朗普拜登楊明艾莎尼

日報新聞 > 娛樂

﻿故友錢國偉行先一步 伊健無奈：都無辦法

2020-11-06 列印
■伊健與錢國偉是合作間的摯友。資料圖片
■伊健和小齊合演新片《大Project》。
Previous Next

　　鄭伊健和任賢齊昨日齊於元朗拍攝合演新片《大Project》。伊健的摯友、金牌監製錢國偉早前因病離世，伊健坦言定要平復心情，「認識了一段時間的朋友要走先都無辦法，要樂觀面對，或者他是行先一步去準備，等我們遲點一起過去。」小齊則希望大家都平安健康。

　　談到新片的話題時，小齊指是溫情勵志題材，戲中的壞人就是他和伊健，「我們在戲中開洗碗工場，聘請弱勢人士卻呃政府的福利補助。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd