﻿故友錢國偉行先一步 伊健無奈：都無辦法

美國總統大選峰迴路轉，爭取連任的共和黨特朗普一度聲稱勝選，更豪言準備慶祝，誰知幾個搖擺州份開始點算郵寄選票之後，形勢大逆轉，民主黨的拜登節節領先，執筆之時，他只欠六張選舉人票就達至二百七十票的當選門檻。但特朗普不認輸，怒斥郵寄票涉舞弊，並針對個別州份興訟，要求法庭重新點票，兩邊的支持者各不相讓，全美多個城市開始爆發示威，即使大選得出結果，料美國不會回復平靜，反而有機會出現結構性撕裂狀態。 美國號稱民主大國，過去透過選舉輪替執政黨，鮮有出現今次大選的社會對立狀態，歸根究柢，是特朗普為非一般的總統，他奉行美國第一政策，把單邊主義推向極端，除大打中美貿易戰，也與多國市場興兵，成功...

2020-11-06