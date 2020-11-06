  • 2020年11月6日 星期五
  • 27º
  • 54%
熱門： 美國大選特朗普拜登楊明艾莎尼

日報新聞 > 娛樂

﻿林建康染新冠康復：現在身體OK

2020-11-06 列印
■林建康夫妻的長子林孝勇在英國留學。資料圖片
■林建康和太太黃寧艷齊撐善舉。
Previous Next

　　領賢慈善基金晚宴昨晚舉行，基金創辦人張王幼倫、何超瓊、林建岳、林建康夫婦、鄧鉅明夫婦、霍震霆和楊千嬅等均有出席。

　　林建康透露今年3月到英國探望兒子時確診新冠肺炎，精神不錯的他腳步緩慢透露已康復，患病期間很辛苦，「我住院3個月，出院後留在家休息，兩個月前回港，現在身體OK，有了抗體。」他的太太黃寧艷表示，當時未能到醫院探望他，很擔心他的情況，幸好現已康復。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd