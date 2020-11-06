  • 2020年11月6日 星期五
  • 27º
  • 54%
熱門： 美國大選特朗普拜登楊明艾莎尼

日報新聞 > 娛樂

﻿麥明詩拒認戀上飛機師

2020-11-06 列印
■麥明詩被指蜜運中。資料圖片
■Keith接受《後生仔》訪問。網上圖片
Previous Next

　　現年28歲、十優港姐冠軍出身的麥明詩單身4年，最近有傳情歸30歲飛機師Keith！

　　Keith早前在《後生仔傾吓偈》節目中透露月入6位數，主持陸浩明追問跟麥明詩認識經過時，他表示是由朋友介紹，更相約過一起踏單車。問到覺得麥明詩有何吸引之處？Keith即時變怕醜仔面紅紅，但不忘稱讚麥明詩很好人、很聰明。未知麥明詩是否想保護愛苗，昨於社交網留言「不用恭喜，只是朋友」，並感謝關心！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd