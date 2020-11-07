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性感參賽者現真身 ﻿《全民》P圖﻿﻿辣㷫花姐﻿

2020-11-07 列印
■Merry提供照片的樣貌（左）和真人（右）判若兩人。
■Merry提供的面試照甚性感。
■花姐直言與Merry「有你冇我」！
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　　ViuTV真人騷《全民造星III》昨晚播出第五集，眾參賽者使出混身解數爭取入圍，但其中一位女參賽者現真身，卻辣㷫該節目的製作人花姐！

　　《全民造星III》其中一位參賽者、現年22歲的楊麗怡 (Merry)交予大會面試的個人照片甚性感，但與她的真樣有很大出入，擺明過度P圖，花姐似被辣㷫道：「條腿會唔會P得長得滯呀? 」導師彭秀慧直問：「咁個胸有冇P過啊？差咁遠嘅？」

　　Merry辯駁稱或是化妝問題，她唱歌的表現亦強差人意，花姐直言：「如果佢真係入（選），我真係返屋企㗎！我以後唔開全民造星！」評判Eric Kwok則指Merry，「你個樣幾得意，唱歌把聲幾有力，幾有氣。」

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