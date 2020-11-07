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﻿被控不小心駕駛等三罪 楊明獲准保釋 下月11日再訊

2020-11-07 列印
■楊明站在法院門外讓傳媒拍照。
■楊明當日炒車後，要由警員救出及扶行。
■染有紫髮的莊思明昨陪同楊明到法院。
■莊思明在楊明炒車後曾到現場了解。
■資深大律師清洪擔任楊明的代表律師。
■楊明的座駕案發時撞毀石壆。
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        楊明（原名林明樂）今年8月疑酒後駕駛失事，其後涉嫌拒絕提供血液樣本被捕，案件昨於東區裁判法院首次提堂，楊明被控門窗玻璃透光度不足、拒絕提供血液樣本以作化驗及不小心駕駛共三罪，案件押後至12月11日再訊，楊明獲准以現金5000元保釋外出。

楊明昨日由女友莊思明及兩位經理人陪同到法院，並由資深大律師清洪代表出庭。大批傳媒前來採訪，一度引起混亂，楊明着傳媒小心，並與女友在法庭門外拍照。被問到心情時，楊明神情輕鬆地豎起拇指說：「OK！」又稱不緊張便進入法院。

須居於報稱住址

控方申請被告楊明毋須答辯獲准，案件押後至12月11日再訊，以待辯方索取檢控文件、法律意見及進一步醫療文件。楊明獲准以現金5000元保釋外出，期間須居於報稱紅磡住址。

        現年39歲的楊明被控於今年8月7日，在半山馬己仙峽道（西行）近燈柱37716在道路上不小心駕駛車輛登記號碼為MY686的私家車，以及當時該車輛的窗門曾被增補，以減低其安全玻璃的透光能力；於8月8日在瑪麗醫院急症室內沒有提供樣本以作檢查呼氣測試，雖有合理辯解，但當一名警務人員，即警長47357要求提供血液樣本以作化驗時，無合理辯解而沒有提供該等樣本。

早前警方指事發時平治私家車沿馬己仙峽道下山，駛至近玫瑰別墅對開左彎時，據報失控越過對面行車線，先撞向防撞欄，再衝前約60米猛撞行人路石壆後停下。警員接報到場後，發現司機身上有酒氣並拒絕提供血液樣本，遂拘捕司機。

案件編號：東區刑事 2365/2020
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