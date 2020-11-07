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﻿吳若希9磅幼子取名Kylian

2020-11-07 列印
■吳若希和老公喜獲麟兒。
■倪晨曦笑言要兒子保持雙眼皮。
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　　懷第二胎的吳若希（Jinny），腹中BB仔日前提早出世，與老公已育有一女的她湊成「好」字。Jinny昨日在社交網分享兩夫婦湊BB溫馨合照，並留言道：「Kylian來報到了！本來也選了好日子打算催生了，可是寶寶太強壯，可能是知道自己已經9磅，怕媽媽會順產得太辛苦，所以就提早來到這個世界。」另外，倪晨曦（Elva）日前宣佈誕下兒子，她昨日上載雙眼皮囝囝的照片，又搞笑地留言「雙眼皮請保持」！
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