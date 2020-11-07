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﻿彩瑛@TWICE被指秘戀紋身師

2020-11-07 列印
■彩瑛所屬的公司未有代她否認戀情。
■彩瑛被指與男友拍拖購物，但相中人只見背面。
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　　韓國人氣女團TWICE 21歲成員彩瑛，昨日被網民指流出拍拖照，她的男友是比她年長10歲的紋身師。

　　網上瘋傳的拍拖照只見一男一女背面，網民指是彩瑛與男友正在逛超市購物，相中女子的帽子與彩瑛在節目中的帽子相同，兩人更疑戴情侶戒指。該名紋身師畫過的裸女插畫，疑以彩瑛為模特兒。TWICE所屬的JYP娛樂昨就傳言表示，「沒有官方立場」，未有代彩瑛否認戀情。圖：網上圖片
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