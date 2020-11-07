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﻿59歲華仔：唔Fit會俾人笑

2020-11-07 列印
■華仔親自演出連場動作戲。
■華仔在片中被當恐襲嫌疑犯。
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　　劉德華主演新片《拆彈專家2》講述香港受恐怖襲擊，飾演前拆彈專家的華仔被視為嫌疑犯，不少肉搏打鬥、翻滾飛躍鏡頭，華仔均親自上陣，問他可有被難倒？現年59歲的華仔笑言「No problem」，「老實講，身體自上次（墮馬）受傷後冇以前咁Fit，我覺得喺體形各方面應該要盡快追番呢25%，身邊嘅人成日都讚我Fit，劉德華唔Fit真係會俾人笑，佢哋嘅鼓勵就是對我的鞭策!」
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