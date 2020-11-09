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83歲余慕蓮入ICU留醫　安德尊否認曾商量後事

2020-11-09 列印
■安德尊與薛家燕均表示余慕蓮情況穩定。
■余慕蓮與鄧達智份屬好友。
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　　83歲余慕蓮（魚毛姐）因血管發炎入院，正在伊利沙伯醫院ICU留醫。有傳因近年身體轉差，魚毛姐早已立平安紙，並向相識多年的安德尊交帶後事，由於她沒結婚無兒無女，在香港沒有家人，所以託安德尊為她處理後事；更打算離世後將寓所出售，捐錢給東華三院。記者致電安德尊，他卻說：「沒商量過這些事，等她出院再講，醫生說過幾日病情穩定可以轉番出來，不是血癌，輸血因為她的血不太理想。」

　　薛家燕表示數星期前與魚毛姐飲茶，大前日魚毛姐在短訊中表示有發燒，醫生會為她輸血；而前日魚毛姐在插喉前與家燕姐聯絡，家燕姐鼓勵她會康復出院，待她由ICU出來再通電話。
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