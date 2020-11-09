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好姊妹互相取消追蹤 黃心穎湯洛雯傳反面

2020-11-09 列印
■黃心穎與湯洛雯的舊合照未有刪除。
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　　黃心穎被爆出偷食事件後形象插水，令不少廣告商卻步，近日有傳無線鑑於她形象未見好轉，將跟她提早解約。其後馬國明與湯洛雯相戀，身為前度的黃心穎亦祝福兩人。不過最近有網民發現黃心穎和湯洛雯在社交網不再互相追蹤對方，就連湯洛雯曾經有標籤過的黃心穎相片，標籤亦已消失，令人懷疑黃心穎封鎖了湯洛雯，但兩人昔日的合照未有刪除。

　　對於被發現跟黃心穎在社交網不再互相追蹤，湯洛雯表示之前沒留意這個情況，自己也不知道為甚麼會這樣；馬國明就表示不知道黃心穎與湯洛雯反面。
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