楊丞琳開騷 喜獲「小鬼」送花籃祝賀

楊丞琳前晚在台北小巨蛋舉行第二場《LIKE A STAR》世界巡迴演唱會，她在開騷前在社交網上載了一張寫着：「Dearest丞琳，你一直是最棒的，鴻升」的賀卡和花籃，原來是「小鬼」黃鴻升的經理人以小鬼的名義送花道賀，令楊丞琳相當感動。楊丞琳在台上表示：「我相信小鬼一定有來，有一位嘉賓（小鬼）8月底跟我說，『我可以很厚臉皮跟你要三個位置嗎？因為經理人的女朋友非常喜歡你。』；我很感謝他的經理人Dino，帶着代表他的666公仔放在這個座位上。」



此外，由於楊丞琳在首場演出驚爆墮台意外，事後楊丞琳經檢查後發現身體沒有瘀青，所以很感激當時千鈞一髮抱着她的工作人員。